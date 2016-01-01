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أخبار العالم

السعودية ترد على بيان بطولة ويمبلدون للتنس بشأن قرصنة البث

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:50 ص
بي إن سبورتس وبي
بي إن سبورتس وبي أوت كيو
حسام رضوان
أدانت وزارة الإعلام السعودية المزاعم والادعاءات الكاذبة الصادرة عن بطولة "ويمبلدون" للتنس، بشأن علاقتها بعمليات قرصنة البث من قبل قنوات "بي أوت كيو".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية، قالت وزارة الإعلام في بيان لها إن ادعاء "ويمبلدون" أن "بي أوت كيو" تأخذ من المملكة مقرا لها من دون دليل ملموس، يعد ترديدا لأكاذيب الصادرة عن قنوات "الجزيرة" القطرية، صاحبة حقوق بث البطولة.

وأضافت أن أجهزة استقبال "بي أوت كيو" منتشرة في عدة بلدان من بينها قطر نفسها، وحتى شرق أوروبا، وأنها تقدم نفسها على أنها تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقرا لها.

وأكدت أن وزارة التجارة والاستثمار كانت ولا تزال تكافح أنشطة "بي أوت كيو" بلا تهاون، وانها صادرت بالفعل الآلاف من أجهزة الاستقبال الخاصة بها.

وادعت "ويمبلدون" أن قمر "عرب سات" يقوم بتسهيل عمليات القرصنة لـ"بي أوت كيو" عن طريق التغاضي عنها، والدليل أن مقره يقع في العاصمة السعودية الرياض.

وردت الإعلام على ذلك بأن هذا الاتهام غير دقيق لأن القمر لا يخضع لسلطة المملكة، وإنما هو هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية وتملكه 22 دولة.





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