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توك شو

هشام شيحة يكشف أسباب تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:50 ص
الدكتور هشام شيحة
الدكتور هشام شيحة
توك شو
قال الدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجي الأسبق، إن فترة تولى وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد راضي، كان وقت ضائع، على حد قوله.

وأضاف "شيحة"، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن قانون التأمين الصحي الشامل هو قانون جيد، وانتصار للشعب المصري، فلماذا لا يتم تطبيقه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض بدء تطبيق القانون في 1 يوليو الجاري بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة الجديدة فوجئت بعدم جاهزية المستشفيات لتطبيق التأمين الصحي الشامل، إلى جانب وجود نقص وعجز شديد في القوى البشرية، والأسرة بالعناية المركزة والحضانات وهذا سبب تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، وهذا قرار شجاع من الوزيرة.

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