محتجون مناهضون للعنف يغلقون طريقا سريعا رئيسيا في شيكاجو

أغلق مئات المحتجين المطالبين بإنهاء العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية طريقا سريعا رئيسيا في مدينة شيكاجو الأمريكية بشكل جزئي يوم السبت مما حد من حركة المرور مع مطالبتهم النواب وأفراد المجتمع ببذل المزيد لوقف إراقة الدماء.



وحمل بعض المتظاهرين صلبانا وقام آخرون بقرع طبول أثناء مسيرتهم وهم يرددون شعارات مثل "حياة السود مهمة".



ويناضل زعماء شيكاجو منذ فترة طويلة لخفض معدل جرائم القتل في المدينة. وحتى على الرغم من تراجع معدل جرائم القتل 16 في المئة العام الماضي مازالت شيكاجو،وهي ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة، تحتل الصدارة في معدل جرائم القتل بما يتجاوز مجمل معدل جرائم القتل في كل من نيويورك ولوس أنجليس معا.



وكان كبير مفتشي شرطة شيكاجو إيدي جونسون وجيسي جاكسون الناشط في مجال الحقوق المدنية من بين الذين شاركوا في المسيرة التي دعمها رئيس بلدية المدينة راهم إيمانويل الذي قال يوم الجمعة إنها مهمة لزيادة الوعي.



وقال حاكم ولاية ايلينوي بروس راونر يوم السبت إن هذا الاحتجاج سبب "فوضى" ودعا على تويتر إيمانويل إلى اتخاذ "إجراء سريع وحاسم" حتى يمكن لسكان شيكاجو أن يشعروا بالأمان.



ورد إيمانويل على تويتر "لقد كان احتجاجا سلميا. اغلق حسابك".