النقابة العامة للغزل والنسيج: ننتظر موافقة المالية لصرف العلاوة

قال، عبدالفتاح إبراهيم ، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن تعطل الإجراءات وراء تأخر صرف العلاوة الاستثنائية، التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد، إبراهيم، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق تعاون مع طلب قيادات اتحاد عمال مصر بشأن صرف العلاوة للشركات القابضة، موضحا أن آخر إجراء متعلق بصرف العلاوة هي موافقة وزارة المالية.



واوضح، ابراهيم، إن الاتحاد العام ينتظر الموافقة على الطلب المقدم لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق يوم الاثنين القادم.



ووفقًا للقانون، يمنح الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا، للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.