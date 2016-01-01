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فن

إيمان البحر درويش يستعد لعمل مسرحى غنائى بمشاركة شيرين

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
سمر سعد
بدأ الفنان الكبير إيمان البحر درويش، فى التحضير للعودة إلى عالم الفن مرة أخرى بعد فترة من التوقف عبر بوابة المسرح، وذلك بعمل غنائي مسرحي يحمل عنوان "مكتوبلي أغنيلك"، بمشاركة الفنانة شيرين.

ونشر "درويش"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بجموعة صور تجمعه مع الفنانة شيرين وفريق عمل مسرحيته الغنائية الجديدة، وعلق عليها قائلًا: "في ظل الإستعداد لعمل غنائي محترم بمشاركة مجموعة أعتز بها جدًا من الفنانين الفنانة شيرين التي أعتز بوجودها بطلة في هذا العمل الذي يحمل رسالة عظيمة لمن يهتم بفن الغناء، والفنانة صفاء جلال والفنانة مروة جمال والفنان مصطفى عبد السلام ومن تأليف المخرج الكبير حسن عبد السلام ومعالجة واخراج المخرج عبد المنعم محمد وتخت رعاية المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي ومن انتاج البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الدكتور عادل عبده.

مسرحية "مكتوبلي اغنيلك"، بطولة ايمان البحر درويش، شيرين وياسر الطوبجي وصفاء جلال ومصطفي عبدالسلام ومروه جمال وهاني ابراهيم والمطرب الشعبي شيكو، ومن تأليف المخرج الكبير الراحل حسن عبدالسلام، معالجه واخراج عبدالمنعم محمد وانتاج البيت الفني للفنون الشعبيه برئاسة الدكتور عادل عبده، وتحت رعاية المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي.

إيمان البحر درويش يستعد لعمل مسرحى غنائى بمشاركة شيرين
إيمان البحر درويش يستعد لعمل مسرحى غنائى بمشاركة شيرين
إيمان البحر درويش يستعد لعمل مسرحى غنائى بمشاركة شيرين

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