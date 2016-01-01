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أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية يدمر شبكة اتصالات عسكرية حوثية في حيدان ورازح

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:36 ص
تحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية يدمر شبكة اتصالات عسكرية حوثية في حيدان
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير شبكة اتصالات عسكرية حوثية في حديان ورازح.

ودمّرت قوات التحالف منظومة الاتصالات العسكرية المتكاملة، والتي كانت تشمل تقنيات متقدمة، وشدد على أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة.

وأوضح أن "عمليات التمويه والأسلحة العسكرية المضادة" تؤكد أن الموقع المستهدف في الضربة الأخيرة موقع عسكري.

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