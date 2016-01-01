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أخبار العالم

إيطاليا تتخلى عن مقاتلات F-35 الأمريكية

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:22 ص
إيطاليا تتخلى عن
إيطاليا تتخلى عن مقاتلات F-35 الأمريكية
أعلنت إيطاليا أنها قررت التخلي عن شراء دفعات إضافية من مقاتلات F-35 الأمريكية.

وبحسب موقع روسيا اليوم ، قالت وزيرة دفاع إيطاليا إليزابيتا ترينتا، في حديث بثته قناة La7: "لن نقوم بعد بشراء مقاتلات F-35، قرارنا هذا سيؤدي لفرض الغرامات علينا ونحن نفكر حاليا كيف سنتصرف مع العقود الحالية سارية المفعول في هذا الاتجاه".

وتقوم إيطاليا بتجميع طائرات F-35 الأمريكية، قرب قاعدة كاميري في ميلانو، حيث أنفقت روما أكثر من 2.5 مليار يورو على برنامج تجميع هذه الطائرات الحربية.

ويتوجب على إيطاليا وفقا لخطط الناتو، شراء 131 مقاتلة من هذا الطراز وتم تعديل هذا الرقم لاحقا ليصل إلى 90 طائرة، فيما تملك القوات الجوية الإيطالية في الوقت الراهن، 10 مقاتلات منها.

وفي 19 يونيو، حظر مجلس الشيوخ الأمريكي توريد طائرات F-35 إلى تركيا، بسبب شراء أنقرة لمنظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400".

طائرة F-35 قاذفة مقاتلة متعددة الوظائف من الجيل الخامس يصعب على الرادارات كشفها، وباشرت الولايات المتحدة بإنتاجها عام 2006.

وحتى الوقت الراهن تم إنتاج 300 طائرة من هذا النوع وهي تخدم في القوات الجوية الأمريكية، وفي بريطانيا وإسرائيل وإيطاليا والنرويج وهولندا وأستراليا واليابان.

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