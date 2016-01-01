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أخبار العالم

فصائل مسلحة في مدينة درعا السورية تتوحد تحت مسمى جيش الجنوب

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:21 ص
فصائل مسلحة في مدينة
فصائل مسلحة في مدينة درعا السورية تتوحد تحت مسمى جيش الجنوب
أ ش أ
أعلن 11 فصيلا مسلحا من المعارضة السورية في مدينة درعا توحدهم تحت مسمى "جيش الجنوب".

وقال الفصائل - في بيان مشترك، أوردته قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة - إن الفصائل أعلنت النفير العام ورص الصفوف، مؤكدين استمرار المعارضة في القتال.

يأتي هذا الإعلان بعد توصل العديد من الفصائل لاتفاق مع روسيا حول إنهاء القتال في درعا وتسلم قوات النظام للمعبر الحدودي مع الأردن.
وقد أعلنت المعارضة السورية التوصل إلى اتفاق أولي مع روسيا حول محافظة درعا جنوب البلاد، يتضمن بدء تسليم السلاح على مراحل، ونشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود مع الأردن.

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