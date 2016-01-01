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أخبار العالم

الجيش السوري يعثر على مستودعات أسلحة عند معبر نصيب

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:21 ص
الجيش السوري يعثر
الجيش السوري يعثر على مستودعات أسلحة عند معبر نصيب
عثر الجيش السوري خلال عمليات تمشيط منطقة معبر نصيب الحدودي مع الأردن على عتاد وسلاح حربي ثقيل تركه المسلحون بعد فرارهم.

ووفق موقع روسيا اليوم ، أوضحت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وحدات الجيش عثرت على عربات "بي إم بي" و"بي إر دي إم"، إضافة إلى مستودعات ذخيرة متنوعة بينها قذائف هاون ودبابات وقاذفات مختلفة وذخيرة متوسطة وصغيرة مع مشفى ميداني في أحد أقبية المباني يضم مستودع أدوية مصدرها خارجي، إضافة إلى ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وسجن كان المسلحون يستخدمونه لاحتجاز المختطفين.

وتأتي عمليات التمشيط هذه عقب انتشار عناصر من الجيش السوري في المعبر عقب توقيع اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة في جنوب البلاد.

وأشارت الوكالة السورية، إلى أن قوات الجيش سيطرت خلال الساعات الـ 24 الماضية على عدد من المخافر الحدودية في ريف درعا الجنوبي الشرقي وصولا إلى معبر نصيب حيث انتشرت فيه عناصر من الجيش بعد تمشيطه.

وأكدت أن وحدات الجيش بدأت بتأمين الطريق الدولي من درعا باتجاه معبر نصيب حيث تقوم بتمشيط جانبي الطريق وإزالة الحواجز والسواتر الترابية التي أقامتها الجماعات المسلحة.

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