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اعتقال مدير مدرسة واثنين من المعلمين وطلاب بالهند لاغتصابهم طالبة

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:51 ص
مستويات مفزعة من
مستويات مفزعة من التعديات على المراة في الهند
محمد عبدالله
بعد أن صنفت وكالة دولية الهند بأنها اخطر بلدان العالم على النساء، لم يفت على التقرير وقتًا حتى فاجأت طالبة بمدرسة ثانوية الجميع لتفضح سر الانتهاكات التي مورست عليها من قبل اشخاص في اعمار ومناصب مختلفة.

وقالت سكاي نيوز، إن الشرطة قامت بحملة مداهمة واسعة ضد مدرسة اعتقلت على إثرها مدير المدرسة واثنين من المعلمين وثلاثة طلاب بعدما اتهمتهم الطالبة المغتصبة بالتعدي عليها وهتك عرضها.

لكن المسلسل الإجرامي لم يقف عند هذا الحد، إذ قالت الفتاة الضحية إن الفظاعة التي ارتكبت ضدها كانت من البشاعة لتضيف اعتداءات من قبل 13 فردا آخر من زملائها، حيث كرروا اغتصابها على مدار الأشهر الـ7 الماضية.

وذكر ضابط الشرطة، هار كيشور راي، أن الشرطة أوقفت الأشخاص الـ6، بعدما كشفت الطالبة عن أسماء 19 متهما في شكوى مكتوبة رفعتها.

وقال راي إن الفتاة سجلت ما حدث لها أمام المحكمة وأن السلطات تنتظر نتيجة فحصها طبيا.

وتبحث الشرطة عن زملائها الـ13 المتهمين أيضا في الشكوى.

وأوقفت السلطات عمل مدير المدرسة والمتهمين كما تم عمل تحريات في المدرسة، وفي حال ثبوت الجرائم فسيمكث مدير المدرسة أعوام طويل في السجن.

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