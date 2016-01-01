الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تطعن على قرارات إيكاو حول ادعاءات قطر

قدم سفراء الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب طلبات إستئناف مشتركة لمحكمة العدل الدولية للطعن القضائي في القرار الذي أصدره مجلس الطيران المدني الدولي (ICAO) الأسبوع الماضي حول المسائل التي قدمتها دولة قطر للمجلس نفسه.



وأشارت الدول الأربعة ، وهي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ، الى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف وأن المجلس نفسه قد أخطأ في رفض الملاحظات التي أثيرت ضد طلب قطر.



وأكدت الدول أن قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لم تتطرق إلى جوهر مطالبات دولة قطر ضد الدول الأربع ، حيث إنها تتناول فقط مسألة ما إذا كان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لديه اختصاص للنظر في مثل هذه الادعاءات ، حيث أن النزاع مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كليا بالطيران المدني أو سلامة الطيران بل يتعلق في حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها لا سيما التزاماتها بوقف دعم الكيانات والأفراد الإرهابيين والتوقف عن التدخل في شؤون جيرانها وعدم استخدام شبكات الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة القطرية لنشر خطاب الكراهية.



وقالت الدول الأربعة ، إنه بناء على ذلك ، فإنها غير موافقة على قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ، وهي علاوة على ذلك قرارات غير منتظمة إجرائيا وقد طلبت من محكمة العدل الدولية وضعها جانبًا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.



وأشارت إلى أن تقديم الإستئناف بصورة مشتركة يعكس التعاون الوثيق بين الدول الأربع ويدل أيضا على وحدة موقفها وتصميمها على ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل صحيح بما في ذلك استمرار ممارسة الدول الأربع لحقها السيادي في ضوء سياسات قطر التي لا تحترم الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها.