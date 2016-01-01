سيدة تقتل نجل شقيقتها بسبب خلافات عائلية في بني سويف

أقدمت ربة منزل على قتل نجل شقيقتها، امس، باستخدام سلاح أبيض، بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، بسبب خلافات عائلية.



كان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد، مدير مباحث المديرية، يفيد باستقبال مشرحة مستشفى ناصر المركزي لجثة شاب اثر تلقيه طعنات نافذة بالبطن والصدر.



واستقبلت مشرحة مستشفى ناصر المركزي، جثة شاب يدعى"محمد. ف. ع"، 32 سنة، مقيم قرية الرياض التابعة لمركز ناصر، وبه طعنات نافذة.



وكلف مدير مباحث المديرية فريق بحثي بإشراف العميد خالد عبد السلام، رئيس مباحث المديرية، وقيادة الرائد محمود فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، ومعاونة الرائد محمد محروس، معاون المباحث، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.



وتبين من التحريات الأولية أن وراء الحادث شقيقة والدة المجني عليه، وتدعى "م. ع. م"، بسبب وجود خلافات عائلية بينها وبين المجني عليها.



وضبطت قوات الشرطة المتهمة للتأكد من صحة التحريات وكشف ملابسات الحادث.