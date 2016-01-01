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فن

دياب يهنا محمد على رزق بزفافه

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:09 ص
صدى البلد
سمر سعد
هنأ الفنان دياب زميله الفنان محمد على رزق بزفافه من الإعلامية سارة فهيم، حيث أقيم حفلهما بأحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من زملائه في الوسط الفني.

ونشر دياب على صفحته على الفيس بوك صورة جمعتهم معا .وعلق دياب " الف مبروك يا حبيبى ربنا يسعدكم يارب يومك حلو زى قلبك" .

وحضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من النجوم علي رأسهم احمد السقا وايمي سمير غانم والمنتج محمد محمود عبدالعزيز ومحمد عز والمخرج احمد خالد موسي وايمان العاصي وادوارد وسامية الطرابلسي وتوني ماهر و ايمان سلامة وهاجر الشرنوبي والمطرب محمد شاهين ووائل عبدالعزيز وحمزة العيلي والمخرج خالد جلال وكارولين عزمي.

يشار الى أن محمد على رزق حقق نجاحا ملحوظا فى موسم دراما رمضان الماضى 2018 بعدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة منهم مسلسل "أيوب" مع مصطفى شعبان، ومسلسل "أبوعمر المصرى" مع أحمد عز.

كما شارك فى فيلم "حرب كرموز" الذى يعرض حاليا فى السينما بطولة أمير كرارة وفتحى عبد الوهاب، وغادة عبد الرازق، وآخرين، إخراج بيتر ميمى.

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