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منوعات

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:07 ص
الكروات يحتفلون بشوارع
الكروات يحتفلون بشوارع سوتشي
محمد عبدالله
رصدت عدسات الكاميرا لحظات الحزن التي انتابت الجماهير الروسية، خاصة بعد أن قدمت روسيا عروضًا كروية غير مسبوقة كسرت كل التوقعات فى نهائيات كأس العالم المقام على أراضيها، فى حين
التقطت العدسات في أماكن أخرى لحظات احتفال الكروات بالفوز في شوارع مدينة سوتشي الروسية.

ومن المقرر أن تلعب إنجلترا مع كرواتيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم بعد أن خرجت روسيا من البطولة بركلات الترجيح في دور الثمانية.

وكانت روسيا قد تحدت التوقعات بفوزها على أسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16 ، بعد هزيمة السعودية ومصر في دور المجموعات.





شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا
شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا
شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا
شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا
شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا
شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا
شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا
شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا
شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

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شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

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