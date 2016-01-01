حملة أمنية مكبرة بالأقصر لإزالة الإشغالات..صور



قامت الأجهزة الأمنية بالأقصر، تحت إشراف اللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات التى تعوق حركة سير المواطنين والحركة المرورية، وضبط الباعة الجائلين بمدينة الأقصر.



قاد الحملة اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، واللواء ممدوح عبد السميع مساعد المدير لشئون التدريب والأفراد ، وبمعاونة العقيد موافى عبد الله مدير إدارة شرطة المرافق والرائد أحمد مشهور رئيس مباحث إدارة شرطة المرافق .



بدأت الحملة من ميدان أبو الحجاج، ثم توجهت إلى شارع المحطة وعبد المنعم العديسى وميدان صلاح الدين وصولًا إلى شارع نزلة فودافون (المدينة المنورة) سيرًا على الأقدام، ثم توجهت الحملة إلى شارع يوسف حسن وشارع مدرسة الصنايع وتم إخلاؤه تمامًا من الباعة الجائلين.



وقامت نظافة قطاع وسط بمجلس مدينة الأقصر برفع جميع مخلفات القمامة الناتجة عن الباعة الجائلين ، كما تم الكشف عن الهويات لضبط الخارجين عن القانون ، وإستمرت هذه الحملة ثلاث ساعات متواصلة .



وشدد اللواء عصام ياسين على الالتزام بالقانون وضرورة إزالة الإشغالات من الطريق العام، ووجه برفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور.



وقال موافى مدير إدارة شرطة المرافق إن الحملة أسفرت عن ضبط (114) مخالفة فى مجال المرافق وبيانها كالتالى تحرير (35) محضر إشغال طريق، وتحرير (18) محضر بائع متجول ، وتحرير (61) محضر إزالات إدارية.

