صعيدية..أول أمين عام لاتحاد حوض البحر المتوسط للمعماريين من مصر

انتخبت الدكتورة إيمان أسامة عبد الجواد، الأستاذ بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أمينا عاما لاتحاد حوض المتوسط للمعماريين، لتصبح أول سيدة واول مهندس ومهندسة من مصر ينتخب بالمكتب التنفيذى للاتحاد منذ نشأته فى عام ١٩٩٣.



وقد جرت الانتخاب، خلال انعقاد الهيئة العامة للاتحاد في دورتها الرابعة والعشرين، في جزيرة مايوركا بإسبانيا فى شهر يونيو.



وفي أول تصريح لها قالت الدكتورة إيمان أسامة لـ"صدي البلد" يشمل الاتحاد ١٣ دولة مطلة على حوض البحر المتوسط فى ثلاث قارات، وهى : البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، لبنان، فلسطين، مصر، تونس، المغرب، قبرص، اليونان ومالطا.



وأضافت يهدف الاتحاد إلى التعاون بين المنظمات المحلية في كل بلاد حوض البحر المتوسط من أجل ازدهار الحركة المعمارية في هذه البلاد ورعاية المعماريين بها خاصة من الشباب حيث ينظم ورش عمل ومسابقات معمارية بين الطلاب وشباب المعماريين.



تخرجت امانى عبد الجواد من كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، قسم عمارة عام ١٩٩٦، وحصلت على الماچستير والدكتوراة فى العمارة البيئية من نفس الجامعة فى الأعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٩، كذلك حصلت على درجة ماچستير اخرى فى الهندسة المعمارية من كلية الهندسة بجامعة دبلن بأيرلندا عام ٢٠٠٤.



كما شغلت الدكتورة ايمان أسامة عبد الجواد منصب مدير مكتب الطلاب الدوليين بجامعة حلوان. وتعمل كمنسقة أكاديمية للعديد من البرامج الدولية والتبادل التعليمي بين جامعة حلوان وعدد من الجامعات الأوروبية، ولديها منشورات واوراق بحثية في عدد من المجلات والمؤتمرات الوطنية والدولية بالإضافة إلى كونها عضوا في لجنة التحرير والمراجعة لعدة مؤتمرات دولية وورش عمل.



جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان من قرية شم القبلية مركز مغاغة بمحافظة المنيا في صعيد مصر .

