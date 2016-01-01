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منوعات

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:00 ص
صورة لزوجات لاعبي
صورة لزوجات لاعبي السويد خلال تشجيعهن بروسيا
محمد عبدالله
شهد ملعب مباراة إنجلترا والسويد التي فازت فيها الأولى، استعدادات خاصة من قبل زوجات اللاعبين السويديين لتشجيع أزواجهم خلال المباراة والتقاط الصور لأنفسهن والاحتفال قبل المباراة، حيث ارتدين قمصان منتخب السويد الصفراء الشهيرة، وحضرت زوجات وصديقات لاعبي السويد في سامارا باكرا.

وفي الصورة الرئيسية للموضوع، أخذت جوزيفين جونسون الجالسة ناحية اليسار وهي زوجة السويدي ميكائيل لوستيج صور تذكارية مع تينا لونبيرج ، الجالسة في الوسط ، وهي صديقة السويدي سيباستيان لارسون.

وشاركت السيدات في وقت لاحق صورًا لحفل ريفي جميل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهن، حيث تضم حساباتهن آلاف المعجبين.

وقالت جوزفين بعد أن نشرت صورة لنفسها مع ابنها، بان شغفها الرئيسي هو الأسرة وتصف نفسها بأنها "أم فخورة" لجولي وليونيل وماتيو ، وكذلك بزوجها الرائع.

وغالبًا ما يثير حضور زوجات اللاعبين الجماهير، حيث تنتشر الحماسة وسط المشجعين وترصدهم عدسات المصورين.
شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا
شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا
شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا
شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا
شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا
شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا
شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا
شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا
شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

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