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أخبار العالم

سفينة أمريكية تدخل البحر الأسود للمشاركة فى مناورات عسكرية

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:00 ص
سفينة أمريكية تدخل
سفينة أمريكية تدخل البحر الأسود للمشاركة فى مناورات عسكرية
دخلت سفينة القيادة USS Mount Whitney التابعة لأسطول الولايات المتحدة السادس، إلى مياه البحر الأسود متجهة إلى مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية، للمشاركة في مناوراتSea Breeze 2018.

وفقا لموقع روسيا اليوم ، قالت قيادة الأسطول السادس المتمركزة في مدينة نابولي الإيطالية إن "Mount Whitney دخلت البحر الأسود في 7 يوليو للمشاركة في ضمان الأمن في المنطقة ولتعزيز الاستقرار الإقليمي البحري، وأيضا لتحسين تحضيرات القوات العسكرية البحرية الحليفة والشريكة لحلف شمال الأطلسي.. وفي إطار المهمة، ستشارك السفينة في مناورات Sea Breeze 2018".

وفي اليوم السابق، الموافق السادس من يوليو، دخلت المدمرة USS Porter البحر الأسود أيضا لنفس الأهداف.

كما أكدت القيادة: "سيتم خلال التدريبات، تنفيذ العديد من المهام، بما في ذلك قطع الطريق أمام الأنشطة غير المشروعة في البحر، وفي الهواء وتحت الماء، وتنفيذ عمليات الإنزال وكذلك عمليات البحث والإنقاذ".

ومن المتوقع أن تجري المناورات هذا العام في الفترة من 9 إلى 21 يوليو وستغطي الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وتجرى مناورات Sea Breeze 2018 سنويا منذ عام 1997، وفقا "لمذكرة التفاهم والتعاون في مجال الدفاع والعلاقات العسكرية" بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وتكون التدريبات مفتوحة أمام البلدان الأخرى.

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