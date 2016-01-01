المفتي السابق يوضح السنن المستحبة أثناء الطواف

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك سننًا تتعلق بالطواف أثناء الحج أو العمرة.





وأضاف "جمعة" في فتوى له، أنه يُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ المسلم في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع أن يَجعَلَ الذكر وسطَ الرِّداءِ تَحتَ إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طرفيه على كتفِه الأيسَرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا.



