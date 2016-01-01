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ديني

المفتي السابق يوضح السنن المستحبة أثناء الطواف

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:57 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك سننًا تتعلق بالطواف أثناء الحج أو العمرة.

وأضاف "جمعة" في فتوى له، أنه يُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ المسلم في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع أن يَجعَلَ الذكر وسطَ الرِّداءِ تَحتَ إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طرفيه على كتفِه الأيسَرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا.

وتابع: كما يُسَنُّ للذكر أيضا الرَّمَلُ في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى ويمشي في الباقي، وليُكثِر الحاجُّ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طوافِه كُلِّه. ويُسَنُّ له أيضًا صلاةُ ركعتين بعدَ الطَّوافِ عندَ مقامِ إبراهيمَ عليه السلام.

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