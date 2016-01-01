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شاهد.. الإنجليز يختفون من الشوارع ولندن تتحول إلى مدينة أشباح

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:26 ص
لندن خاوية من الناس
لندن خاوية من الناس
محمد عبدالله
كشفت صور نشرتها صحف إنجليزية الغرابة التي حدثت في يوم مباراة إنجلترا مع السويد أمس "السبت"، حيث أظهرت الشوارع الفارغة والطرق السريعة التي لا يوجد بها حركة مرور ومراكز التسوق الكبيرة خالية خلال مباراة الأسود الثلاثة.

وسجلت الكاميرات حالة غريبة من اختفاء الناس لمشاهدة المباراة، فالطرق والشوارع ومحطات القطارات كلها كانت فارغة خلال ربع النهائي، وفق BBC1. 

وقالت مراكز الأنشطة إنهم لم يتوقعوا مثل هذا الهدوء الصادم، مع وجود طرق مهجورة".

وكانت مراكز التسوق في مثل شارع أكسفورد في لندن -أحد أشهر وجهات التسوق في العالم- هادئة قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة إنجلترا. 

واختفى المشجعون بعيدًا عن المتاجر لمشاهدة نهائيات الربع النهائي متوجهين إلى أقرب الشاشات. 

وقالت بي بي سي، لقد تحولت إنجلترا لمثل مدينة أشباح.
شاهد.. الإنجليز يختفون من الشوارع ولندن تتحول إلى مدينة أشباح
شاهد.. الإنجليز يختفون من الشوارع ولندن تتحول إلى مدينة أشباح
شاهد.. الإنجليز يختفون من الشوارع ولندن تتحول إلى مدينة أشباح
شاهد.. الإنجليز يختفون من الشوارع ولندن تتحول إلى مدينة أشباح
شاهد.. الإنجليز يختفون من الشوارع ولندن تتحول إلى مدينة أشباح

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