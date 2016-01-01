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أخبار العالم

الكويت تستعد لمواجهة تهديدات إيران في مضيق هرمز

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:59 ص
علما الكويت وإيران
علما الكويت وإيران
حسام رضوان

بعدما هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل صادرات النفط بالمنطقة بشكل كامل، في حال قامت واشنطن بتنفيذ تهديداتها بالوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، ملوحا بغلق مضيق هرمز.


أفادت صحيفة "القبس" الكويتية وفقا لمصادر مطلعة، أمس السبت، بأن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته المقبلة أهم الاستعدادات الواجب اتخاذها تحسبا لتنفيذ إيران تهديدها حول إيقاف الإمدادات النفطية، وحركة الملاحة بمضيق هرمز.

وأضافت أن الحكومة ستناقش الاحتياطات والتدابير اللازمة للتعامل مع أي تهديد من هذا القبيل.

وأشارت إلى أن ذلك سيتم على الرغم من وجود حالة من الاطمئنان والارتياح لدى الحكومة بعدم تنفيذ إيران لتلك التهديدات، بسبب تعهدات طهران، وكذلك تعهدات واشنطن بضمان سلامة الإمدادات النفطية بالخليج العربي.

ويأتي ذلك بعدما أبدى قاسم سليماني قائد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إعجابه بتهديدات روحاني، وكذلك استعداده لتنفيذ تلك التهديدات فور اتخاذ قرار بها.

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