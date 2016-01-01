ضبط 3 من المتهمين بقتل سائق وإصابة آخر في سطو مسلح بالشرقية

تمكنت الأحهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القاء القبض علي 3 متهمين اشتركوا مع آخرين، بالسطو المسلح على سيارة بطريق "بلبيس - أبو حماد" وقتل سائق وإصابة آخر وسرقة 50 ألف جنيهًا.



كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من "محمد ق.ع" 38 سنة، تاجر مواشي و"عبد السلام ا.أ" 45 سنة، تاجر مواشي، ومقيمان الجعفريه مركز أبوحماد، و"الهادي ص.م" 67 سنة، تاجر مواشي و" رضا ا.ص.م" 30 سنة، تاجر مواشي، ومقيمان الأسدية مركز أبوحماد بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون ثلاث دراجات بخاريه أحدهم يحمل بندقيه آلية بإطلاق أعيرة نارية وإستيقافهم والاستيلاء علي مبلغ مالي قدرة (50000 ) جنيه حال استقلالهم السيارة رقم ر ل ج 6791 نقل شيفرولية أمام قرية هدى شعراوى مركز أبو حماد اصابت مستقلي السيارة رقم د ب س 8795 نقل القادمة بالطريق المقابل وهم كلا من "شعبان أ.ع" 47 سنة-سائق، ومقيم الاسدية أبو حماد بطلق ناري بالرقبة من الناحية اليمني تم نقلة لمستشفي ابوحماد وتوفي فور وصوله المستشفى و"أحمد ج.س" 26 سنة-سائق، ومقيم العزازي مركز أبوحماد بطلق ناري بالكتف الايمن تم نقله لمستشفي أبوحماد لعمل اللازم له طبيا .



وتم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية ومباحث مركز أبو حماد، وتوصلت الجهود إلى أن مرتكبي الواقعه كلا من "نادر م.ع" وشهرته ( يوسف ) 22 سنة عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 4876/2018 ادارى مركز بلبيس " سرقه بالاكراه" و"محمود ع.م.ع" وشهرته ( محمود السويركى ) 20 سنة-عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطة واحضاره فى القضية رقم 4876/2018 إداري مركز بلبيس " سرقه بالاكراه " .و"حسن ع.م.ع.س" وشهرته ( حسن السويركى ) 20 سنة- عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطة واحضارة فى القضية رقم 4876/2018 ادارى مركز بلبيس "سرقة بالاكراه" و" محمود ا.إ.ف" وشهرته ( القذافى ) 25 سنة-عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضايا سرقة بالإكراة و" محمود م ح م " وشهرته ( محمود الزونجى ) 25 عاما عاطل ومقيم السعادات - بلبيس والسابق اتهامه فى عدد ( 7 قضايا ما بين مخدرات - سرقه بالاكراه - سلاح وذخيره - شروع فى قتل - استعراض قوه )و" محمود أ م أ " 23 عاما عاطل ومقيم بساتين بركات - بلبيس .



وتم استهدافهم بمأمورية واعداد أكمنه ثابتة ومتحركة من ضباط فريق البحث مدعومين بمجموعات قتالية من ادارة قوات الأمن بمحل اقامتهم وأماكن ترددهم بالتنسيق مع فرع الامن العام اسفرت عن ضبط المتهمين الاول والثانى والثالث حال استقلالهم دراجتان بخاريتان بدون لوحات معدنية "المستخدمتان في ارتكاب الواقعه" بقريه بساتين بركات وبحوزه المتهم الأول سلاح نارى عباره عن ( بندقيه اليه ) وبحوزه المتهم الثانى سلاح نارى عباره عن ( بندقيه اليه ) وبحوزه الثالث سلاح ابيض ( مطواه ) .



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث اتفقوا مع باقى المتهمين على سرقه إحدى السيارات كرها عن قائدها لمرورهم بضائقة مالية وأعدوا لذلك الأسلحة النارية المضبوطة وتوجهوا سويا بالاشتراك و باقي المتهمين الى طريق "بلبيس-أبو حماد" وقاموا باستيقاف احدى السيارات عقب اطلاق اعيرة نارية واستولوا على المبلغ المالى من مستقليها وأنه أثناء إطلاق الأعيرة النارية تصادف مرور احدي السيارات النقل بذات الطريق أصابت مستقليها وأدت الي وفاة أحدهم.



وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.