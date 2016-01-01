وزير الخارجية يصل بكين للمشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني

وصل وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم /الأحد/ إلى العاصمة الصينية (بكين)، لإجراء مباحثات سياسية مع كبار المسئولين، يعقبه المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المقرر بعد غد الثلاثاء.



ويتضمن برنامج زيارة الوزير شكري اليوم لقاء ثنائيا مع نظيره الصيني "وانج يي" يعقبه مأدبة عشاء يقيمها الوزير الصيني، فيما يجري شكري عددا من اللقاءات الإعلامية مع قنوات تليفزيونية صينية ظهر اليوم.



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد قد قال إن برنامج زيارة شكري في بكين يشمل أيضا على المستوى الثنائي، لقاء مع نائب رئيس الجمهورية وانج قيشان، وإلقاء كلمة في ندوة معهد الصين للعلاقات المعاصرة.



وأضاف المتحدث أنه يعقب هذه اللقاءات مشاركة الوزير شكري في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي يبحث تفعيل ودعم العلاقات العربية الصينية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، كما يتناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن متابعة تنفيذ برنامج عمل المنتدى.



ولفت المتحدث إلى أن الوزير شكري من المنتظر أن يلتقي - خلال الزيارة أيضا - مع عدد من نظرائه من وزراء الخارجية العرب المشاركين في المنتدى.



وتأسس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004 بمبادرة من الرئيس الصيني السابق "هو جينتاو" خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث صدر في ذلك الوقت الإعلان العربي الصيني المشترك، والذي يقوم على 4 محاور تشمل المجالات السياسية والدولية والاقتصادية والثقافية، بجانب تأسيس العديد من آليات التعاون في إطار المنتدى.