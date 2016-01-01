رئيس المكسيك المنتخب يهدف إلى إنهاء استيراد الوقود من الخارج

قال الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه سيسعى إلى إنهاء واردات بلاده الضخمة من الوقود والتي تأتي كلها تقريبا من الولايات المتحدة خلال أول ثلاث سنوات من رئاسته في نفس الوقت الذي يعزز فيه عمليات تكرير النفط في الداخل.



وقال لوبيز أوبرادور الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي جرت في المكسيك يوم الأحد الماضي للصحفيين صباح السبت قبل حضوره اجتماعات خاصة مع أعضاء حكومته المقبلة إنه سيعطي أيضا أولوية لزيادة انتاج النفط محليا والذي تراجع بشكل كبير على مدى سنوات.



وقال "الهدف هو أن نتوقف عن شراء البنزين من الخارج بحلول منتصف فترة رئاستي التي تستمر ست سنوات" مكررا بذلك موقفا أعلنه خلال حملته الانتخابية.



وقال "سننعش بشكل فوري نشاطنا النفطي وعمليات التنقيب وحفر الآبار حتي يكون لدينا نفط خام".



وأكد لوبيز أوبرادور أيضا يوم السبت هدفه ببناء سواء مصفاة نفطية كبيرة أو مصفاتين متوسطتي الحجم خلال فترة رئاسته التي تبدأ في أول ديسمبر كانون الأول.