ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس المكسيك المنتخب يهدف إلى إنهاء استيراد الوقود من الخارج

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:57 ص
رئيس المكسيك المنتخب
رئيس المكسيك المنتخب يهدف إلى إنهاء استيراد الوقود من الخارج
رويترز
قال الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه سيسعى إلى إنهاء واردات بلاده الضخمة من الوقود والتي تأتي كلها تقريبا من الولايات المتحدة خلال أول ثلاث سنوات من رئاسته في نفس الوقت الذي يعزز فيه عمليات تكرير النفط في الداخل.

وقال لوبيز أوبرادور الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي جرت في المكسيك يوم الأحد الماضي للصحفيين صباح السبت قبل حضوره اجتماعات خاصة مع أعضاء حكومته المقبلة إنه سيعطي أيضا أولوية لزيادة انتاج النفط محليا والذي تراجع بشكل كبير على مدى سنوات.

وقال "الهدف هو أن نتوقف عن شراء البنزين من الخارج بحلول منتصف فترة رئاستي التي تستمر ست سنوات" مكررا بذلك موقفا أعلنه خلال حملته الانتخابية.

وقال "سننعش بشكل فوري نشاطنا النفطي وعمليات التنقيب وحفر الآبار حتي يكون لدينا نفط خام".

وأكد لوبيز أوبرادور أيضا يوم السبت هدفه ببناء سواء مصفاة نفطية كبيرة أو مصفاتين متوسطتي الحجم خلال فترة رئاسته التي تبدأ في أول ديسمبر كانون الأول.

ترشيحاتنا

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

ضبط 3 من المتهمين بقتل سائق وإصابة آخر في سطو مسلح بالشرقية

هاني رمزي: متعة كأس العالم تتناقص..والمربع الذهبي صادم للجميع

إحالة الممرضة المتسببة فى بتر ذراع الطفلة للنيابة الإدارية..فيديو

شقيق ضحية الرياض يروي تفاصيل مقتل شقيقته على يد الخادمة

نبيل الحلفاوي يتوقع الفريق الفائز بالمونديال

احترس .. 5 أعراض خطيرة تنذرك بسرطان الشرج

رد فعل صلاح عبد الله على مباراة كرواتيا وروسيا وصفر مصر

مزارع كندى يعيد بيع وجبة سريعة بعد 6 أعوام من شرائها

طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو

والد منى المذبوح: ابنتي مريضة ولا تدري ما تقول..فيديو

شاهد رد مستشار المفتى على سيدة تريد أن تخلع الحجاب من أجل زوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟