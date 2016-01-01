استمرار الاحتجاجات في هايتي رغم التراجع عن رفع أسعار الوقود

ناشد زعماء هايتي التزام الهدوء مع دخول الاحتجاجات العنيفة بسبب زيادة أسعار الوقود يومها الثاني في الوقت الذي ألغت فيه شركات طيران أمريكية رحلاتها إلى تلك الدولة الواقعة في الكاريبي.



وأعلن رئيس الوزراء جاك جاي لافونتانت تعليقا مؤقتا للزيادات التي أعلنتها الحكومة في أسعار البنزين والسولار والكيروسين بعد ظهر السبت وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رفع سعر الوقود.



ولكن مثلما أظهرت مشاهد في التلفزيون المحلي لم يؤد قرار الحكومة إلى اقناع السكان الغاضبين بعدم الخروج إلى الشوارع. ووضع بعض المتظاهرين إطارات سيارات مشتعلة في حين هاجم آخرون فنادق وشركات.



وقال محتج ملثم لتلفزيون رويترز في الوقت الذي كانت النار تلتهم سيارة خلفه " الفقراء يريدون أن يأكلوا.



"أريد أن أقول (للرئيس) جوفينيل مواز أن هايتي ليست ملكه هو وأسرته. هايتي لمواطني هايتي أنفسهم. عليه أن يغادر البلاد ويترك البلاد لنا حتى نستطيع أن نعيش".



وقال لافونتانت في بيان إن الحكومة تدين بشدة أعمال العنف والتخريب.



وأعلنت شركات الطيران الأمريكية أمريكان ايرلاينز وجيت بلو وسبريت ايرلاينز إلغاء رحلاتها يوم السبت إلى بورت او برنس عاصمة هايتي بسبب الاضطرابات الأهلية.



ونصحت السفارة الأمريكية الأمريكيين الموجودين في هايتي بأن يبقوا في أماكنهم.



وقالت الخارجية الأمريكية بشكل منفصل إنها على علم بأعمال التخريب التي وقعت في فندق بيست وسترن،الذي قالت تقارير إخبارية أن أمريكيين ينزلون فيه، وفي مكتب أمريكان ايرلاينز بوسط مدينة بورت او برنس .