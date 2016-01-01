ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:14 ص
بدء عملية إنقاذ فريق
بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند
رويترز
بدأت عملية إنقاذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم، من داخل كهف محاصرين فيه بشمال تايلاند، حسبما قال قائد مهمة الإنقاذ اليوم الأحد.

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن، قائد مهمة الإنقاذ إن رجال الإنقاذ بدأوا هذه المهمة فى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى(0300 بتوقيت جرينتش) وقد يستغرق الأمر ساعات كثيرة قبل خروج أول صبى من الكهف.



بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند
بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند
بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند
بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند
بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند
بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس شديد الحرارة بالقاهرة..وشبورة فى الصباح

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تطعن على قرارات إيكاو حول ادعاءات قطر

هاني رمزي: أملك الإمكانيات لتولي أي منصب في المنتخب الوطني

شاهد.. رد علي جمعة على شاب أعزب يريد إيداع والدته في دار المسنين

مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا في اليابان بعد أمطار غير مسبوقة

ساوثجيت ينال مكافأة الرهان على بيكفورد

ضبط 3 من المتهمين بقتل سائق وإصابة آخر في سطو مسلح بالشرقية

التعليم تستعد لتطبيق الثانوية التراكمية مع بدء العام الدراسي الجديد..التقييم على 3 سنوات..الامتحانات على مستوى المدرسة..إلغاء التشعيب لـ علوم ورياضة..وأول سنة "تجريبية"

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

وزير الخارجية يصل بكين للمشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني

مصرع شخصين فى انفجار غامض داخل منزل بولاية نيوجيرسى الأمريكية

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟