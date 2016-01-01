بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

بدأت عملية إنقاذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم، من داخل كهف محاصرين فيه بشمال تايلاند، حسبما قال قائد مهمة الإنقاذ اليوم الأحد.



وقال نارونجساك أوسوتاناكورن، قائد مهمة الإنقاذ إن رجال الإنقاذ بدأوا هذه المهمة فى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى(0300 بتوقيت جرينتش) وقد يستغرق الأمر ساعات كثيرة قبل خروج أول صبى من الكهف.







