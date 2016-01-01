صيانة كشافات الإنارة على طول الطريق الدولي الساحلي في شمال سيناء

انتهي مجلس مدينة بئر العبد، شمال سيناء من تنفيذ خطة إنارة الطريق الدولي، والقرى والطريق الممتد من مدينة بئر العبد إلى "رمانة" في الاتجاهين.



وقال المهندس صابر غانم، رئيس المركز الإعلامي تم الانتهاء من اعمال صيانة كشافات الإضاءة، وفقًا للجدول الزمني المخطط له في الخطة الخمسية 2017\2018م بناء علي توجيهات نصر الله محمد رئيس المدينة .



واضاف أنه تم الانتهاء من صيانة الطريق الدولي بئر العبد في اتجاه العريش، واتجاه القنطرة، وصيانة الإنارة في قرى 6 أكتوبر والأحرار والشهداء والكرامة والنجاح والخربة تحت إشراف المهندس سليمان فرج نائب رئيس مجلس مدينة بئر العبد.



