اكتشف قرين «دونالد ترامب» في التاريخ

بينما يتوافد طالبو اللجوء والمهاجرون الاقتصاديون إلى الولايات المتحدة، ويتزايد "رهاب الأجانب" والتخوف من تسببهم في تفشي الجريمة وتخفيض الأجور وتدمير الأمة.





وفي الوقت الذي تنتشر فيه النزعة القومية بالمجتمع الأمريكي كالنار في الهشيم، سطع نجم رجل من نيويورك مناهض للمهاجرين، لديه نزعة لنظريات المؤامرة، وقد عين ابنته بمنصب محوري بالبيت الأبيض.





لم يكن ذلك في عام 2016، ولم يكن الرجل هو دونالد ترامب، بل كان ذلك في عام 1850، والرجل المقصود هو ميلارد فيلمور الرئيس الـ13 للولايات المتحدة.





نشرت إذاعة "بي بي سي" البريطانية تقريرا عن قرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تاريخ الولايات المتحدة بعنوان "هل هذا هو أكثر رئيس أمريكي يماثل ترامب؟".





وقالت إن فيلمور هو أحد أكثر الرؤساء الأمريكيين غموضا، لكن الكثير مما ذكر عنه يبدو مألوفا إلى حد بعيد.





وأضافت أن هوية ميلارد فيلمور المجهولة جعلت منه نكتة لدى محبي التاريخ الرئاسي للولايات المتحدة.





لقد شبه ترامب نفسه بـ أندرو جاكسون الرئيس السابع للولايات المتحدة، وبالفعل هناك العديد من الصفات المشتركة بين الاثنين.





حيث يصنف الاثنين على أنهم من فئة الخارجيين الشعبويين غير الصالحين للحكم، من قبل نخبة واشنطن التي لا تمس.





ومع ذلك كان جاكسون ديموقراطيا وبطل حرب هزم البريطانيين في معركة نيو أورليانز، ومن الصعب أن يتخيل أحد أنه قد يطلب بإعفائه من الواجب العسكري لأنه لا يقدر على المشي لمسافات طويلة، مثلما فعل ترامب في حرب فيتنام، بحجة بعض المشاكل بالعظام.





لذلك فإن أوجه الشبه بين الرئيس الـ45 و الـ13 أكثر تعددا، مع وضع اللاجئين المسلمين والقادمين من أمريكا الوسطى، بدلا من الألمان والكاثوليك الأيلنديين.





بدأ فيلمور مسيرته في عام 1820، مع الحزب المناهض للماسونية، مثيرًا لشائعات بأن "الماسونيين الأحرار" يقتلون المخبرين.





فيما كان طريق الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض مفروشا بالعديد من نظريات المؤامرة، ومنها أن الرئيس السابق باراك أوباما لم يكن مواطنا أمريكي.





انضم فيلمور بعد ذلك إلى حزب "ويج" المعادي للمهاجرين، في حين احتضن الديمقراطيون هذه الجماهير المتجمعة التي يغلب على سكانها الكاثوليك ككتلة تصويت جديدة.





وخسر فيلمور سباقه لحكم نيويورك في عام 1844، وألقى باللوم على الكاثوليك الأجانب، وهو ما يعد شبيها لما قاله ترامب، إن ملايين المهاجرين غير الشرعيين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأخيرة.





واتفق فيلمور أيضا في الرأي مع ترامب حول خوفه من أن يأخذ المهاجرون الوظائف من الأمريكيين الأصليين.





كما يشارك فيلمور وترامب في كثرة التغييرات في الحقائب الوزارية، حيث شهد عهد ترامب أكثر عدد من الوزراء في تاريخ الولايات المتحدة منذ ميلاد فيلمور.





واحتلت ابنة ميلارد، آبي، منصب مضيفة البيت الأبيض، وهو منصب رفيع مثل منصب إيفانكا ترامب، وكذلك تشترك زوجتيهما في تجنب الوظائف الاجتماعية.



