روسيا والصين يبحثان مشروع مشترك لبث الإنترنت من الفضاء

أعلن مصدر بالصناعات الفضائية الروسية، أن الوفد الصيني في موسكو دعا خلال محادثته ، "روس كسموس" إلى مناقشة إمكانية إنشاء مجموعة فضائية مشتركة توفر وصول الإنترنت على نطاق واسع، على غرار "وان ويب" و"ستارلينك".



وبحسب وكالة سبوتنيك، قال المصدر: "خلال الاجتماع الثنائي في 4 يوليو، قدم الوفد الصيني، الذي وصل إلى موسكو للتعرف على القيادة الجديدة لـ "روس كسموس" اقتراح من بين أمور أخرى، لتشكيل مجموعة اتصالات أقمار صناعية متعددة المستويات. وخلال الاجتماع تم طرح مشاركة روسيا في المشروع".



ووفقا للمصدر، تدرس الصين إمكانية إنشاء نظام قمر صناعي وطني يتكون من حوالي ألف مركبة فضائية تقع على مدار منخفض ومتوسط وثابت، ردا على نظام "وان ويب" الذي يتألف من نحو 900 مركبة فضائية على مدار منخفض.



وأضاف المصدر، "قدم اقتراح لإنشاء نظام اتصالات روسي-صيني مشترك، يقوم على أساسه كلا من الطرفين بإنشاء نصف تجمع مداري، فضلا عن تحمل كلا من الطرفين 50 بالمائة من التكاليف".



يذكر أن نظام "وان ويب" البريطاني للأقمار الصناعية والذي يستخدم لتأمين الاتصال السريع بشبكة الإنترنت يعتمد أساسا على عمل 672 قمرا صناعيا تعمل على مدارين دائريين يبلغ ارتفاعيهما 800 كيلومتر و950 كيلومترًا، على التوالي.



ويذكر أنه يوجد مشروع منافس آخر في هذا المضمار، وهو مشروع "ستارلينك" الخاص بشركة "سبيس إكس" الفضائية الأمريكية. وقد بدأ الإنجاز العملي لهذا المشروع بتاريخ 22 فبراير من العام الحالي، عندما قام صاروخ فالكون-9 بإيصال قمري اختبار من طراز "تينتين-1" و"تينتين-2" إلى المدار".