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أخبار العالم

إصابة أربعة في تحطم طائرة هليكوبتر طبية بشيكاغو

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:55 ص
إصابة أربعة في تحطم
إصابة أربعة في تحطم طائرة هليكوبتر طبية بشيكاغو
رويترز
قال مسؤولون إن أربعة أشخاص أصيبوا إثر تحطم طائرة هليكوبتر طبية على طريق سريع في شيكاجو بولاية ايلينوي الأمريكية الليلة الماضية .

وذكر بيان لهيئة الطيران المدني أن الطيار وجه نداء استغاثة عبر اللاسلكي من الطائرة التابعة للإسعاف الطائر في الساعة 0215 بتوقيت جرينتش يوم الأحد قبل أن تسقط على الطريق السريع بعد ذلك بفترة وجيزة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن مريضا بالإسعاف الطائر في حالة حرجة في حين صُنفت حالات الطيار واثنين آخرين كانوا على متن الطائرة بأنها مستقرة.

ولم يصب أحد على الأرض وتحقق الهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل في الحادث

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