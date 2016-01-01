أمريكا: العقوبات سارية على كوريا الشمالية حتى نزع النووي بالكامل

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يزور اليابان حاليا أن العقوبات المفروضة على بيونج يانج ( كوريا الشمالية ) ستبقى سارية المفعول حتى إخلائها من السلاح النووي بالكامل.



ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن بومبيو قوله، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي إثر محادثات مع نظيريه الياباني، تارو كونو، والكوري الجنوبي، كانج كيونج-هوا، إن العقوبات ستبقى سارية على كوريا الشمالية حتى نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو يُمكن التحقق منه بشكل تام.



وعقد وزير الخارجية الأمريكي سلسلة من الاجتماعات مع وزيري خارجية اليابان وكوريا الجنوبية بعد أن اتهمته كوريا الشمالية بتقديم طلبات "على غرار رجال العصابات" خلال المحادثات التي أجراها على مدى يومين في بيونج يانج.



من جانبه، أعلن وزير خارجية اليابان أن طوكيو وواشنطن وسول ملتزمون بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.



وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التدريبات العسكرية الواسعة النطاق مع كوريا الجنوبية خلال محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.