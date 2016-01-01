تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى

كشف العميد وائل طاهر، مدير إدارة البحوث والتخطيط عن الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.









وأوضح طاهر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى، أن مستوى الشبورة يسمح بقيادة آمنة مع الالتزام بالسرعات المقرّرة، مشيرًا إلى أن تأثير الشبورة منعدم بمناطق وسط البلد والطرق الداخلية.





وتابع أن كافة المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد حتى الآن، حيث تشهد كباري أكتوبر و15 مايو والجامعة وعباس والساحل وقصر النيل سيولة مرورية في الاتجاهين.



