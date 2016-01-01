أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

عرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى المصرية تقريرا عن أسعار العملات اليوم الاثنين.
وجاءت الأسعار كالتالي :
شراء بيع
الدولار الأمريكي : 17:78 جنيه 17:88 جنيه.
اليورو : 20.71 جنيه 20.93 جنيه.
الجنيه الإسترليني : 23.49 جنيه 23.69 جنيه.
الدينار الكويتي : 58.75 جنيه 59.09 جنيه.
الريال السعودي : 4.74 جنيه 4.76 جنيه.
وجاءت الأسعار كالتالي :
شراء بيع
الدولار الأمريكي : 17:78 جنيه 17:88 جنيه.
اليورو : 20.71 جنيه 20.93 جنيه.
الجنيه الإسترليني : 23.49 جنيه 23.69 جنيه.
الدينار الكويتي : 58.75 جنيه 59.09 جنيه.
الريال السعودي : 4.74 جنيه 4.76 جنيه.