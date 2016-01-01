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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:58 ص
أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم
عبد العزيز جمال
عرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى المصرية تقريرا عن أسعار العملات اليوم الاثنين.

وجاءت الأسعار كالتالي :

شراء بيع

الدولار الأمريكي : 17:78 جنيه 17:88 جنيه.

اليورو : 20.71 جنيه 20.93 جنيه.

الجنيه الإسترليني : 23.49 جنيه 23.69 جنيه.

الدينار الكويتي : 58.75 جنيه 59.09 جنيه.

الريال السعودي : 4.74 جنيه 4.76 جنيه.

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