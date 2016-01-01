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كأس العالم

كفرالشيخ يقرر قيد 14 لاعباً في قائمته الأولى استعدادًا للدوري

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يستأنف الفريق الكروي الأول بكفر الشيخ بقيادة مديره الفني شريف الخشاب، تدريباته الجماعية، عصر اليوم، على ملعب إستاد كفر الشيخ الرياضي، بعد راحة سلبية 48 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب انتهاء المعسكر المغلق الأول للفريق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية. 

وأعلن الجهاز الفني لفريق كفر الشيخ بقيادة شريف الخشاب، قيد 14 لاعبًا في القائمة الأولى للفريق التي تم إرسالها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى 4 لاعبين من قطاع الناشئين "مواليد 97"؛ استعدادًا للموسم الكروي الجديد بالدوري الممتاز (ب).

وضمت القائمة اللاعبين القدامى، وهم عمرو مجدي "حارس مرمى"، وأحمد موسي ، وإبراهيم فاضل، وأحمد عبدالمنعم، وأحمد عبدالغني، وأحمد فتحي، وأحمد أبو العلا ، ومحمود صلاح، ويوسف حسن، ومحمد عبدالله ، وكريم خميس، وناصر البوهي ، وأحمد إبراهيم، وأكثم سمير.

ويخوض كفر الشيخ أولى منافسات المجموعة الثالثة "بحري" بالدوري الممتاز (ب)، أمام غزل المحلة ، خلال انطلاق البطولة في 9 أغسطس المقبل.

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كفرالشيخ يقرر قيد 14 لاعباً في قائمته الأولى استعدادًا للدوري

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