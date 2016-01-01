عامل يتهم آخر بإصابته بالخرطوش في المنوفية

اتهم عامل نجار مسلح بإحداث إصابته بفرد خرطوش لخلافات مالية بينهما وبعمل التحريات اللازمة من قبل وحدة المباحث تم التوصل إلي كذب محرر المحضر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.





تلقي اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطاراً، من مأمور مركز أشمون يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام المدعو/ ج . ج . ا . م . ن 30 عاماً عامل ومقيم بدائرة المركز مصابًا برش خرطوش وتورم بالساق اليسري.





وبالانتقال والفحص وسؤال والده 61 سنة عامل مسلح ومقيم بذات الناحية اتهم المدعو / م . م . ف . ا 30 عاما مؤهل عال ومقيم بذات الناحية بإحداث إصابة نجلة لخلافات مالية بينهما.



