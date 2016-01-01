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حوادث

عامل يتهم آخر بإصابته بالخرطوش في المنوفية

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:36 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد امين
اتهم عامل نجار مسلح بإحداث إصابته بفرد خرطوش لخلافات مالية بينهما وبعمل التحريات اللازمة من قبل وحدة المباحث تم التوصل إلي كذب محرر المحضر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

تلقي اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطاراً، من مأمور مركز أشمون يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام المدعو/ ج . ج . ا . م . ن 30 عاماً عامل ومقيم بدائرة المركز مصابًا برش خرطوش وتورم بالساق اليسري.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده 61 سنة عامل مسلح ومقيم بذات الناحية اتهم المدعو / م . م . ف . ا 30 عاما مؤهل عال ومقيم بذات الناحية بإحداث إصابة نجلة لخلافات مالية بينهما.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل اتهامه لذات الخلافات وتوصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلي اتفاق المصاب مع زوج شقيقته المدعو / هـ . ا . ع . ص 27 عامًا عامل ومقيم بذات الناحية علي افتعال الواقعة واتهام المذكور لإلحاق الضرر به لذات الخلافات وبمواجهة زوج شقيقة المصاب اعترف بمضمون ما جاء بالتحريات وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة {فرد خرطوش} تحرر عن الواقعة المحضر اللازم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .

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