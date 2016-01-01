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حوادث

مصرع طالب غرقا بترعة بحر شبين الكوم بالمنوفية

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:34 ص
صورة أرشيفية - مصرع
صورة أرشيفية - مصرع
محمد امين
لقي طالب مصرعه غرقا في ترعة بحر شبين الكوم بالمنوفية وذلك أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بغرق شخص بترعة شبين الكوم بدائرة مركز الباجور ووفاته.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري على الفور إلى موقع الحادث وتم انتشال جثة المدعو "ع . أ . ع . ر" طالب، ومقيم دائرة المركز وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات.

وبسؤال والده 41 عاما عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام نجله بالاستحمام بترعة شبين الكوم جرفه التيار وتوفي غرقًا لعدم إجادته السباحة ولم يتهم أحدا ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

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