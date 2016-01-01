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فن

«النحت في الزمن» يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان باريس

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
سمر سعد
فاز المخرج المصري يوسف ناصر بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان السينما العربية بباريس في دورته الأولى والذي يرعاه معهد العالم العربي بفرنسا، وذلك عن فيلمه التسجيلي القصير "النحت في الزمن" الذي يروي حياة الفنان ناجي شاكر، والفيلم من إنتاج شركة "ريد ستار".

ويرصد مخرج فيلم «النحت في الزمن» رحلة الإبداع والريادة لرائد فن العرائس في مصر والعالم العربي الفنان ناجى شاكر أحد أهم مصممى الديكور والأزياء والدعاية، والذى كرمه متحف الفن الحديث بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما شارك فيلم "فوتوكوبي" للمخرج تامر عشري في المسابقة الرسمية بالمهرجان وكان الفيلم قد حصد عددًا من الجوائز بمهرجانات الجونة وطرابلس وجمعية الفيلم والمركز الكاثوليكي، والفيلم سيناريو وحوار هيثم دبور وبطولة محمود حميدة وشيرين رضا.

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