تحرير محضر لسائق تزوج من قاصر بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم من القبض علي سائق لقيامه بالزواج من فتاة قاصر وتم تحرير محضر بالواقعة.





تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من قسم شبين الكوم بتحرير المحضر رقم " 2 " أحوال إدارة الأحوال المدنية بالمنوفية يتضمن ضبط المدعو / أ . ك . م . غ 35 عاما سائق ومقيم دائرة مركز السادات حال تقدمه لاستخراج وثيقة زواج مميكنة وبحوزته وثيقة زواج.





وبالفحص تبين أن الوثيقة صادرة بتاريخ 14/5 /2009م – اسم الزوجة/ ش . ك . ر . م 26 عاما , إسم الأم/ص . م . م .. المأذون الشرعى / ع . ع . أ . ش بدائرة مركز منوف.



