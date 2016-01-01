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حوادث

تحرير محضر لسائق تزوج من قاصر بالمنوفية

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:29 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد امين
تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم من القبض علي سائق لقيامه بالزواج من فتاة قاصر وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من قسم شبين الكوم بتحرير المحضر رقم " 2 " أحوال إدارة الأحوال المدنية بالمنوفية يتضمن ضبط المدعو / أ . ك . م . غ 35 عاما سائق ومقيم دائرة مركز السادات حال تقدمه لاستخراج وثيقة زواج مميكنة وبحوزته وثيقة زواج.

وبالفحص تبين أن الوثيقة صادرة بتاريخ 14/5 /2009م – اسم الزوجة/ ش . ك . ر . م 26 عاما , إسم الأم/ص . م . م .. المأذون الشرعى / ع . ع . أ . ش بدائرة مركز منوف. 

وبالاستعلام علي الحاسب الآلي تبين قيام المتهم بالاشتراك مع كل من أهلية المذكورة – المأذون الشرعى بإتمام الزواج من المذكورة بتاريخ 14/5/2009م القاصر بدون بلوغ السن القانونية  بالمخالفة لأحكام القانون رقم " 126 " لسنة 2008م أسرة وأعيد قيد المحضر كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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