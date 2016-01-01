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بنات البلد

بأقل مجهود تخلصي من الدهون العنيدة بكوب من هذا المشروب

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تسعين لإيجاد حل طبيعى يساعدك على محاربة الدهون العنيدة التى يصعب التخلص منها بطريقة طبيعية وخسارة وزنكِ بشكل سريع إليك الوصفة التالية فهل لن تكلفك الكثير وتمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة جدًا نظرا لغناه بالألياف التي تطيل عمليّة الهضم مما يمنعكِ من تناول الطعام بكثرة.

كل ما تحتاجين ..

حبة قرع مر
قطعتان من الكرفس
تفاحتان أو ثلاثة
حبة خيار
حبة ليمون مقشر

طريقة التحضير:

-في البداية، قومي بتقطيع القرع المر إلى نصفين بالطول ثم استخرجي منه البذور بعد ذلك احضري الخيار، التفاح والليمون لتقطيعهم ثم امزجيهم سويًا في الخلاط الكهربائي ثم تناولى كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم فله مفعول السحر فى حرق الدهون العنيدة .

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