بأقل مجهود تخلصي من الدهون العنيدة بكوب من هذا المشروب

تسعين لإيجاد حل طبيعى يساعدك على محاربة الدهون العنيدة التى يصعب التخلص منها بطريقة طبيعية وخسارة وزنكِ بشكل سريع إليك الوصفة التالية فهل لن تكلفك الكثير وتمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة جدًا نظرا لغناه بالألياف التي تطيل عمليّة الهضم مما يمنعكِ من تناول الطعام بكثرة.





كل ما تحتاجين ..





حبة قرع مر

قطعتان من الكرفس

تفاحتان أو ثلاثة

حبة خيار

حبة ليمون مقشر





طريقة التحضير:



