تفاصيل زيارة كيم كاردشيان للسجينات في كاليفورنيا

كشف موقع TMZ الأمريكي، في تقرير له عن أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان قامت بزيارة إحدى المؤسسات الخيرية التي تتولى شئون السجينات بعد انتهاء فترة العقوبة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وقال الموقع الأمريكي، إن كيم التقت حوالي 15 سيدة وقضت ساعات معهن في حديث انساني كشفن فيه عن أمنياتهن والخطط التي تخص حياتهن بعد السجن، وعن المخاوف التي تواجههن في المستقبل.





وأشارت التقارير، إلى أن تلك الزيارة هي ضمن البرنامج الذي تتبناه كيم كاردشيان من أجل إقامة برنامج يساعد السجينات على كيفية التكيف مع الحياة الطبيعية بعد الخروج من السجن.



