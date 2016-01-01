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فن

تفاصيل زيارة كيم كاردشيان للسجينات في كاليفورنيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:00 ص
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
شروق إبراهيم
كشف موقع TMZ الأمريكي، في تقرير له عن أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان قامت بزيارة إحدى المؤسسات الخيرية التي تتولى شئون السجينات بعد انتهاء فترة العقوبة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

وقال الموقع الأمريكي، إن كيم التقت حوالي 15 سيدة وقضت ساعات معهن في حديث انساني كشفن فيه عن أمنياتهن والخطط التي تخص حياتهن بعد السجن، وعن المخاوف التي تواجههن في المستقبل. 

وأشارت التقارير، إلى أن تلك الزيارة هي ضمن البرنامج الذي تتبناه كيم كاردشيان من أجل إقامة برنامج يساعد السجينات على كيفية التكيف مع الحياة الطبيعية بعد الخروج من السجن.

وكانت كيم قامت بزيارة للبيت الأبيض شهر مايو الماضي من أجل التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح سيدة حصلت على عقوبة مؤبد عفو رئاسي بعد سجنها لمدة 22 عاماً.

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