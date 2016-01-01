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رئيس جامعة القاهرة: الثانوية التراكمية ستطور مهارات البحث العلمي لدى الطلاب

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، في كلمته للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، أن الهدف الأول للدولة في المرحلة الحالية هو بناء الإنسان المصري، وتنميته علميًا، وثقافيًا، واجتماعيًا من أجل الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مشيرًا إلى أن إتقان اللغة العربية وهى (اللغة الأم) هو الذي يحقق الهدف.

وقد أشاد الدكتور الخشت بنظام التعليم الموحد، في الصفوف الأولى من التعليم، واصفًا هذه المرحلة بأنها من أهم المراحل في عمر الإنسان حيث تتبلور العناصر الرئيسية للشخصية، والهوية الأصيلة، لذا وجب العمل عليها لتربية أبنائنا على مجموعة من المهارات الحياتية التي تجعل منه مواطن صالح داخل مجتمعه.

وأضاف الخشت أن نظام التعليم الثانوي المعدل "الثانوية التراكمية" ، كما وصفه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتيح للطلاب استخدام التكنولوجيا الحديثة، بطريقة آمنة ومتطورة، ويساعدهم على تطوير مهاراتهم في البحث العلمي، مما يؤهلهم لمرحلة البحث العلمي بالجامعة، كما أشاد بجهود الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير التعليم العام والتعليم الفني، 

وأشار إلى أن سيادة رئيس الجمهورية سوف يعلن عن مشروع التعليم الجديد من داخل جامعة القاهرة بالشهر الحالي، وأن هذا الحدث إنما يدل على دعم القيادة السياسية للمشروع القومي للتعليم، وأيضًا يدل على تكامل جميع مراحل التعليم بعضها البعض، بداية من الصفوف الأولى بالتعليم قبل الجامعي وانتهاءً بالحصول على شهادة التخرج من الجامعة، ونحن نسعى جاهدين، أن لا تصبح الجامعة للمعلومة فقط، لكن تهتم بكيفية الاستفادة من هذه المعلومة، لأنه لا قيمة للمعرفة بدون منفعة تعود على المجتمع، والجامعة هي منارة للعلم والمعرفة، والهدف الأساسي للجامعة الآن، هو ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل الفعلية، وليس مجرد منح شهادات للتخرج.

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