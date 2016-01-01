رئيس جامعة القاهرة: الثانوية التراكمية ستطور مهارات البحث العلمي لدى الطلاب

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، في كلمته للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، أن الهدف الأول للدولة في المرحلة الحالية هو بناء الإنسان المصري، وتنميته علميًا، وثقافيًا، واجتماعيًا من أجل الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مشيرًا إلى أن إتقان اللغة العربية وهى (اللغة الأم) هو الذي يحقق الهدف.





وقد أشاد الدكتور الخشت بنظام التعليم الموحد، في الصفوف الأولى من التعليم، واصفًا هذه المرحلة بأنها من أهم المراحل في عمر الإنسان حيث تتبلور العناصر الرئيسية للشخصية، والهوية الأصيلة، لذا وجب العمل عليها لتربية أبنائنا على مجموعة من المهارات الحياتية التي تجعل منه مواطن صالح داخل مجتمعه.





وأضاف الخشت أن نظام التعليم الثانوي المعدل "الثانوية التراكمية" ، كما وصفه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتيح للطلاب استخدام التكنولوجيا الحديثة، بطريقة آمنة ومتطورة، ويساعدهم على تطوير مهاراتهم في البحث العلمي، مما يؤهلهم لمرحلة البحث العلمي بالجامعة، كما أشاد بجهود الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير التعليم العام والتعليم الفني،



