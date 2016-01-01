التعليم: خبراء أجانب أشرفوا على إعداد النظام الجديد

أكدت الدكتورة دينا البرعى مستشار وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات، أن نظام التعليم الموحد الجديد المقرر تطبيقه على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، كان قد بدأ العمل عليه بالوزارة منذ شهور ليخرج بالشكل الحالي.





وقالت البرعي في بيان رسمي لها، إن الجهد المبذول لتطوير التعليم، جهد كبير من العاملين على المشروع بالوزارة إلى جانب الإشراف من الخبراء التربويين الأجانب، ومركز البحوث التربوية، ومتخصصى مناهج مراحل الصفوف الأولى من التعليم.



