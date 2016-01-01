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محافظات

وزير الشباب والرياضة يدعم جامعة سوهاج بـ 114 ألف جنيه

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:42 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس جامعة سوهاج
خالد رياض
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم مركز للياقة البدنية لطلبة وطالبات جامعة سوهاج، بأجهزة لياقة بدنية بتكلفة قدرها 114 ألف جنيه، وسيتم استلامها قريبًا من الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن هذا الدعم جاء مباشرة بعد لقاء وزير الشباب والرياضة خلال الأسابيع الماضية بمقر الوزارة بالقاهرة، حيث وعد بتقديم كافة الدعم للانشطة الشبابية والرياضية بالجامعة.

وأوضح اسماعيل الظهري مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن الأجهزة تتضمن جهاز السحب للأسفل والسحب العمودي، جهاز سميث، بنش مستقيم ، جهاز عقلة ومتوازٍ، بالإضافة إلي جهاز خلفية وأمانية ارجل وعدد من الأجهزة الأخري .

جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة فكرة إنشاء صالة مغطاة للجامعة، وإستاد رياضي بمقر الجامعة الجديدة علي مساحة 50 فداناً، خاصة أن الرسومات الهندسية قد تم الانتهاء منها.

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وزير الشباب والرياضة يدعم جامعة سوهاج بـ 114 ألف جنيه

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