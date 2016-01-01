وزير الشباب والرياضة يدعم جامعة سوهاج بـ 114 ألف جنيه

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم مركز للياقة البدنية لطلبة وطالبات جامعة سوهاج، بأجهزة لياقة بدنية بتكلفة قدرها 114 ألف جنيه، وسيتم استلامها قريبًا من الهيئة القومية للإنتاج الحربي.





صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن هذا الدعم جاء مباشرة بعد لقاء وزير الشباب والرياضة خلال الأسابيع الماضية بمقر الوزارة بالقاهرة، حيث وعد بتقديم كافة الدعم للانشطة الشبابية والرياضية بالجامعة.





وأوضح اسماعيل الظهري مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن الأجهزة تتضمن جهاز السحب للأسفل والسحب العمودي، جهاز سميث، بنش مستقيم ، جهاز عقلة ومتوازٍ، بالإضافة إلي جهاز خلفية وأمانية ارجل وعدد من الأجهزة الأخري .



