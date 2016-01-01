غرق طالبين أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

لقي طالبان مصرعهما غرقاً أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، وتم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفي المركزي.





تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطاراً بغرق كل من عبد الموجود فراج، 24 عاما طالب، ونجل عمه محمود فوزي، 22 عاما طالب، ويقيمان بناحية الشيخ بركة، بنهر النيل، وبسؤال عمهما محمود أحمد محمد، قرر بأنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادتهما السباحة غرقا به.



