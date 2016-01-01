ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غرق طالبين أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:36 ص
صورة أرشيفية - مصرع
صورة أرشيفية - مصرع
خالد رياض
لقي طالبان مصرعهما غرقاً أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، وتم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفي المركزي.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطاراً بغرق كل من عبد الموجود فراج، 24 عاما طالب، ونجل عمه محمود فوزي، 22 عاما طالب، ويقيمان بناحية الشيخ بركة، بنهر النيل، وبسؤال عمهما محمود أحمد محمد، قرر بأنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادتهما السباحة غرقا به.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، تحرر محضر بالواقعة برقم 3918 إداري مركز شرطة البلينا، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.

ترشيحاتنا

صعيدية..أول أمين عام لاتحاد حوض البحر المتوسط للمعماريين من مصر

برلماني: داعش يدفع 10 آلاف دولار مقابل تجنيد الشباب على الإنترنت

9 أسباب تؤدى إلى سكر الحمل.. أبرزها الاكتئاب وزيادة الوزن

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

أول تعليق من بوتين بعد خروج روسيا من كأس العالم

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى ألمانيا.. صور

5 أسباب صادمة تجعلك تشعر بالجوع دائما.. إليك الحل

أسعار الذهب اليوم

علماء أمريكان: تطوير لقاح لعلاج مرض السيلان.. قريباً

الآلاف من طلاب الثانوية العامة يقعون في فخ الرسوب بامتحانات 2018.. 58 ألفاً في الفيزياء.. و55 ألفاً في التاريخ.. و74 ألفاً في اللغة الأجنبية الأولى.. التصحيح مازال مستمرًا والنتيجة الأسبوع القادم

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تطعن على قرارات إيكاو حول ادعاءات قطر

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

فيديو

وصول رئيس وزراء إثيوبيا إلى إريتريا في أول زيارة منذ 20 عاما.. فيديو وصور
عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟