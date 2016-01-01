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أخبار البلد

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى ألمانيا.. صور

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
توافد على مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادًا للسفر إلي ألمانيا، للدخول في معسكر مغلق هناك تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق جورس، استعدادًا لانطلاق الدوري العام الشهر القادم.

وكان اللاعب مصطفي محمد، مهاجم الفريق، أول اللاعبين حضورًا للمطار، وتتابع بعده وصول عدد من الناشئين بالنادي المنضمين لمعسكر الفريق، وتولي بعد ذلك وصول لاعبي الفريق تباعاً علي المطار.

يذكر أن السويسرى جروس المدير الفني الجديد للفريق، اختار 28 لاعبًا للسفر ضمن المعسكر الذي سيشهد ثلاث مباريات ودية الأولى ضد نورنبرج يوم الثلاثاء ثم الوصل الإماراتي يوم الجمعة ومباراة ثالثة لم يتحدد طرفها بعد.
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