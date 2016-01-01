بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى ألمانيا.. صور

توافد على مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادًا للسفر إلي ألمانيا، للدخول في معسكر مغلق هناك تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق جورس، استعدادًا لانطلاق الدوري العام الشهر القادم.





وكان اللاعب مصطفي محمد، مهاجم الفريق، أول اللاعبين حضورًا للمطار، وتتابع بعده وصول عدد من الناشئين بالنادي المنضمين لمعسكر الفريق، وتولي بعد ذلك وصول لاعبي الفريق تباعاً علي المطار.



