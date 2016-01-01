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أخبار البلد

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي بطريق القاهرة السويس بالكيلو 109، اتجاه السويس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى السويس العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسرور بالعمود الفقرى والضلوع، والذراع، والفقرات العنقية، وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالوجه والجسم، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلفت وكيل وزارة الصحة بالسويس، بمتابعة حالة المصابين بالمستشفى وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم ، كما تأكدت وزيرة الصحة من تواجد الفرق الطبية بالمستشفى وراجعت مخزون الدم والمستلزمات الطبية، حيث هناك رصيد كافٍ لاستقبال أى مصابين.

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