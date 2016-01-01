الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي بطريق القاهرة السويس بالكيلو 109، اتجاه السويس.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى السويس العام.





وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسرور بالعمود الفقرى والضلوع، والذراع، والفقرات العنقية، وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالوجه والجسم، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



