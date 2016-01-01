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حوادث

وفاة راكب داخل قطار بسوهاج

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:37 ص
صورة أرشيفية - جثمان
صورة أرشيفية - جثمان
خالد رياض
لقي عامل مصرعه داخل قطار مميز بمحطة سكك حديد سوهاج، عقب إصابته بهبوط في الدورة الدموية، وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بوفاة أحد الأشخاص داخل القطار رقم 777 مميز "أسوان – القاهرة" عقب وصوله المحطة الرئيسية بمدينة سوهاج، وانتقل ضباط مباحث السكة الحديد وتبين وفاة خلف أحمد محمد، 55 عاما عامل ويقيم دائرة مركز ساقلته.

بسؤال نجل المتوفي محمد، 23 عاما طالب قرر أن والده يعاني من مرض القلب، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة برقم 2186 إداري قسم أول سوهاج.

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