وفاة راكب داخل قطار بسوهاج

لقي عامل مصرعه داخل قطار مميز بمحطة سكك حديد سوهاج، عقب إصابته بهبوط في الدورة الدموية، وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بوفاة أحد الأشخاص داخل القطار رقم 777 مميز "أسوان – القاهرة" عقب وصوله المحطة الرئيسية بمدينة سوهاج، وانتقل ضباط مباحث السكة الحديد وتبين وفاة خلف أحمد محمد، 55 عاما عامل ويقيم دائرة مركز ساقلته.



