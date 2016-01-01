وصول رئيس وزراء إثيوبيا إلى إريتريا في أول زيارة منذ 20 عاما.. فيديو وصور

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإرترية، أسمرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس حكومة إثيوبي منذ نحو 20 عاما.





وتعقب زيارة أبي إلى أسمرة، تواجد وفد أرتيري، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قبل أسبوع؛ تمهيدًا للتقارب بين الجارتين الافريقيتين وتمهيدا للزيارة التاريخية، التي من المتوقع أن تضع حدًا لأطول توترات في القارة الأفريقية.





وتستقبل إريتريا رئيس الوزراء الاثيوبي والوفد المرافق، وقد تزينت شوارع العاصمة أعلام إثيوبيا إلى جانب أعلام الدولة المضيفة.





ويرافق رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الزيارة الى اريتريا، وفد رفيع المستوى، وتأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين البلدين بعد قطيعة امتدت لأكثر من 17 عاما، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.



