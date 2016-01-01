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محافظات

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
محمد احمد
"ساعد غيرك.. مع بعض نقدر" هذا هو شعار شباب حملة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، لتقديم الخدمات لأهالي المركز والمدينة وكذلك في القري دون مقابل.

ودشّن الشباب خلال الـ ٣ أشهر الماضية "الصيدلية الخيرية" لخدمة المحتاجين ومساعدتهم بالأدوية خاصة بعد ارتفاع أسعار الأدوية وعدم قدرة الكثيرين علي الشراء.

وقال المهندس أحمد شوقي، أحد شباب الحملة، إن الفكرة جاءت منذ ٣ أشهر عقب ارتفاع الأسعار وتردّد المواطنين علي الحملة للسؤال عن مساعدتهم بالأدوية، وجاءت الفكرة بإنشاء الصيدلية الخيرية بمقر الحملة وتخصيص غرفة لها.

وأضاف أنه تم الترويج لها على موقع التواصل الاجتماعي حيث جاء متبرعون بالأدوية من أهالي المدينة للمساهمة في الصيدلية بالأدوية الزائدة عن احتياجاتهم ومفعولها سارٍ.

وأكدت إسراء الجرواني، أحد شباب الحملة، أن الصيدلية تتلقي مُتبرعين ومحتاجين وكذلك عينات من شركات الأدوية المجانية لتوزيعها علي المحتاجين، مؤكدة أن هناك إقبالاً من المواطنين حيث يتم صرف الأدوية بروشتات الأطباء.

وتابعت، أن بعض الصيدليات اشتركت معهم في توفير خصم علي بعض الأدوية غير المتوفرة في الصيدلية الخيرية دون مقابل، موضحة أنهم يسعون إلي توفير كافة الأدوية لكافة المحتاجين للتيسير علي المواطنين.
صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور
صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور
صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور
صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور
صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور
صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

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