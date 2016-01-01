اغتيال رياضي سوداني في ظروف غامضة بالدوحة

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن جريمة غامضة في الدوحة وسط تعتيم أمني واضح حيث لقي بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبد اللطيف جيقي مصرعه بطلقات نارية داخل نادي السد القطري في العاصمة القطرية الدوحة.





وأشارت الصحيفة، إلى أن البطل السوداني المقيم في قطر والحاصل على عدة بطولات وميداليات في كمال الأجسام لم يعرف عنه أي نشاط سياسي، مؤكدة أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامض أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته التي لم تتلق أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة، وطالب عدد من أقارب البطل الحكومة القطرية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات مقتله بالرصاص.





وأوضحت أن أجهزة الأمن القطرية عملت على تسريب معلومات بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن القتيل راح ضحية حادث سير، إلا أن أقارب القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه بعدة رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة إنجلترا والسويد.





وانتشرت صورة البطل السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي وحرص الكثيرون على تقديم التعازي لأسرته وأقاربه.





يذكر أن الدوحة تعمل منذ سنوات على تجنيس كثير من الرياضيين بينهم سودانيون في أنشطة كرة القدم والسلة وغيرها، وحقق المجنسون عدة بطولات باسم الدوحة.